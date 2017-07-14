Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» начал прием заявок

Конкурс проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».

Как сообщили в региональном комитете по делам национальностей и казачества, фотоконкурс продлится до 2 сентября. Он проходит по следующим номинациям: «Уникальная природа», «Традиции большой страны», «Лица и поколения», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

В каждой из номинаций участники в возрасте от 18 лет могут предоставить от 1 до 5 фотографий, в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 25 изображений.