Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» начал прием заявок
Сегодня, 19:32ОбществоНаталья ЖурбинаФото: surgpu.ru
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Конкурс проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».
Как сообщили в региональном комитете по делам национальностей и казачества, фотоконкурс продлится до 2 сентября. Он проходит по следующим номинациям: «Уникальная природа», «Традиции большой страны», «Лица и поколения», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».
В каждой из номинаций участники в возрасте от 18 лет могут предоставить от 1 до 5 фотографий, в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 25 изображений.
К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2012 года.
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