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Командование ЮВО приняло меры по защите личного состава от жары
Сюжеты:
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Командование ЮВО приняло меры по защите личного состава от жары
Сегодня, 13:29ОбществоФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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