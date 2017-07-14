Командование ЮВО приняло меры по защите личного состава от жары

В связи с наступившей жарой командование соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) предприняло все необходимые меры по защите личного состава от солнечных и тепловых ударов.

На общевойсковых полигонах были оборудованы навесы. Во время перерывов между занятиями военнослужащие под ними укрываются от солнца. Все пункты питания оборудованы емкостями с питьевой кипяченой водой, сообщили в пресс-службе ЮВО.

На занятиях по боевой подготовке командиры доводят личному составу меры безопасности при нахождении на открытом воздухе. В свою очередь, медицинский персонал проводит разъяснительную работу по профилактике перегреваний и оказания первой медицинской помощи при получении теплового удара.

Кроме того, в местах проведения полевых занятий организовано дежурство санитаров-инструкторов.