К неплательщикам коммунальных услуг наведаются коллекторы

МУП «ВКХ» объявило тендер на оказание агентских услуг по взысканию задолженностей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок неделю назад

В обязанности фирмы-победителя входят: направление уведомлений с претензией, выезд к неплательщику на дом или встреча с ним в нейтральном месте для проведения беседы, оформление исковых заявлений, расчет пеней и штрафов.

Контракт сроком на 3 года обойдется муниципальному предприятию в 30 миллионов рублей. Коллекторам придется изрядно поработать: долги за теплоснабжение и горячее водоснабжение превысили отметку в 1 миллиард рублей.

Сегодня в списке неплательщиков МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», как сказано в техническом задании к закупке, числятся 700 тысяч человек и юридических лиц. Причем на последнюю категорию приходится львиная доля задолженности.