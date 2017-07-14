К неплательщикам коммунальных услуг наведаются коллекторы
Сегодня, 15:42ОбществоМарина СабадашФото: ekstrasensi.net
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МУП «ВКХ» объявило тендер на оказание агентских услуг по взысканию задолженностей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок неделю назад
В обязанности фирмы-победителя входят: направление уведомлений с претензией, выезд к неплательщику на дом или встреча с ним в нейтральном месте для проведения беседы, оформление исковых заявлений, расчет пеней и штрафов.
Контракт сроком на 3 года обойдется муниципальному предприятию в 30 миллионов рублей. Коллекторам придется изрядно поработать: долги за теплоснабжение и горячее водоснабжение превысили отметку в 1 миллиард рублей.
Сегодня в списке неплательщиков МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», как сказано в техническом задании к закупке, числятся 700 тысяч человек и юридических лиц. Причем на последнюю категорию приходится львиная доля задолженности.
Конкурсные процедуры завершатся 14 августа 2017 года.
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