«Белые воротнички» подстерегает опасный и коварный офисный синдром

Однако именно сидячая работа, малоподвижность и другие факторы, специфичные для кабинетной работы, могут привести к проблемам со здоровьем.
В современной медицинской практике даже есть такое понятие - офисная болезнь. Из-за ведения специфического образа жизни она предполагает возникновение мышечно-скелетной боли в спине, шее, плечах и верхних конечностях. Эти нарушения можно предотвратить или значительно уменьшить, если обратиться к новому методу лечения - кинезиотейпированию.
Суть данного метода лечения заключается в наложении на травмированные участки тела специальной эластичной ленты — тейпа. Тейп влияет на покровные структуры – эпидермис, дерму и поверхностную фасцию. Применение тейпа улучшает кровообращение, снимает воспаление, отек, снижает болевые ощущения и позволяет быстрее заживлять травмы.
Тейп хорош тем, что его можно применять на всех уровнях болезни — от начальной, острого до хронического, и на любом этапе он дает эффект.
Спектр применения тейпов широк, к нему стоит приглядеться не только «белым воротничкам». Он поможет при ортопедических и неврологических проблемах детского возраста, ушибах, гематомах, растяжениях и других видах травм, грыжах межпозночных дисков, мышечных болях в спине и конечностях, болях в спине и внизу живота при беременности.
Тейпы уже произвели сенсацию в реабилитационной практике спортсменов, и специалисты отмечали не только эффективность метода, но и его практичность. Комфортное ношение пластыря обеспечивается за счет его высокой эластичности. На 97% тейпы производят из хлопка, это позволяет коже полноценно «дышать», во время ношения тейпа можно принимать душ.