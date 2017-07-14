«Белые воротнички» подстерегает опасный и коварный офисный синдром

По статистке, ориентировочно каждый пятый житель нашего региона проводит рабочий день в офисе. И многим кажется, что такая работа — это почти отдых: комфортные условия, сиди себе за компьютером в тепле или прохладе в зависимости от времени года.

Однако именно сидячая работа, малоподвижность и другие факторы, специфичные для кабинетной работы, могут привести к проблемам со здоровьем.

В современной медицинской практике даже есть такое понятие - офисная болезнь. Из-за ведения специфического образа жизни она предполагает возникновение мышечно-скелетной боли в спине, шее, плечах и верхних конечностях. Эти нарушения можно предотвратить или значительно уменьшить, если обратиться к новому методу лечения - кинезиотейпированию.

Суть данного метода лечения заключается в наложении на травмированные участки тела специальной эластичной ленты — тейпа. Тейп влияет на покровные структуры – эпидермис, дерму и поверхностную фасцию. Применение тейпа улучшает кровообращение, снимает воспаление, отек, снижает болевые ощущения и позволяет быстрее заживлять травмы.

Тейп хорош тем, что его можно применять на всех уровнях болезни — от начальной, острого до хронического, и на любом этапе он дает эффект.

Спектр применения тейпов широк, к нему стоит приглядеться не только «белым воротничкам». Он поможет при ортопедических и неврологических проблемах детского возраста, ушибах, гематомах, растяжениях и других видах травм, грыжах межпозночных дисков, мышечных болях в спине и конечностях, болях в спине и внизу живота при беременности.