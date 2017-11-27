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Юные волгоградцы удивят Деда Мороза креативностью
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Юные волгоградцы удивят Деда Мороза креативностью

Сегодня, 14:35ОбществоМарина СабадашФото: facebook.com/photo.php?fbid=1763796577024184&set=pcb.1975651932685718&type=3&theater&ifg=1
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