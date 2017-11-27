Юные волгоградцы удивят Деда Мороза креативностью
Успеть надо многое — елку нарядить, украсить комнату, приготовить подарки. Но это все позже, а пока самое время написать письмо Дедушке Морозу.
Первые 30 писем уже отправлены прямиком в Лапландию. Их накануне, в рамках Благотворительной акции «Добрый Новый год — 2017», написали ребята из опекунских, приемных и многодетных семей Волгограда. Ребята решили подивить волшебника и превратили белые листы в панно.
На одних появился заснеженный хвойный лес из цветной бумаги, на других вьюга, нарисованная фломастерами, третьи изобразили хоровод из снеговиков. Каждое послание сопровождалось текстом с пожеланиями всего доброго и хорошего Дедушке Морозу, а в конце письма детишки написали заветный подарок, который хотели бы получить сами в этот Новый год.
Первый раз в оформлении открыток помогали наставники, но ребятам так понравилось, что серию мастер-классов решили продолжить — говорится на странице Фонда социальной помощи «Планета детства» в соцсетях. Так что творцы смогут порадовать праздничными поделками мам, пап, близких родственников и друзей.
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