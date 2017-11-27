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Волгоградский «Казачий курень» проедется по городам Италии и Швейцарии
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградский «Казачий курень» проедется по городам Италии и Швейцарии

Сегодня, 11:15ОбществоНаталья ЖурбинаФото: culture.volgograd.ru
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