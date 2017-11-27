Волгоградский «Казачий курень» проедется по городам Италии и Швейцарии
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета культуры по Волгоградской области, с 11 декабря по 6 января известный волгоградский ансамбль проведет гастроли по городам Италии и Швейцарии.
Гастрольный тур ансамбля «Казачий курень» проводит итальянская концертная организация «Италконцерт», работающая с ведущими коллективами мира. Это не первое сотрудничество государственного ансамбля российского казачества и «Италконцерта» - они сотрудничают с 2000 года, благодаря чему волгоградский коллектив неоднократно выезжал на зарубежные гастроли.
В предстоящий гастрольный тур по городам Италии и Швейцарии «Казачий курень» покажет европейцам концертную программу «Танцы казаков России». Концерт состоит из номеров, представляющих народное творчество донских, кубанских и терских казаков, а также казаков-некрасовцев. Колорит фольклорной программе придают инструментальные номера, яркие казачьи костюмы, искрометные и зажигательные танцевальные постановки и эффектные технические трюки.
+7 937 708 14 50