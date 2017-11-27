Волгоградские учителя вчетверо беднее московских

Работать учителем в Москве как минимум в четыре раза прибыльнее, чем в Волгограде. А между столицей и Пензой разрыв в средней зарплате учителей достигает шести-семи раз.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», к таким выводам пришли журналисты «Новых Известий», проанализировав статистику сайта Trud.com. Если верить опубликованным данным, в Пензе учитель может рассчитывать на более чем скромный оклад в 7 тысяч рублей, его коллега из Орла получает вдвое больше, а педагогу из Москвы приходится надеяться на 50-55 тысяч рублей в месяц. И даже несмотря на то, что для столицы такой заработок — далеко не заоблачный, это на 163% больше, чем в среднем по России.

Даже обед в школьной столовой в Москве втрое дороже, чем в Пензе. «Выходит, что де-факто в одной России уживаются сразу две страны. И разрыв между ними не только не сокращается, а растёт с каждым годом», — делают вывод «Новые Известия».

Редакция ИА «НовостиВолгограда.ру» решила изучить статистику по Волгоградской области, приведённую на Trud.com. Выяснилось, что типичный волгоградский учитель получает примерно вчетверо меньше московского, хотя и больше, чем пензенский. Средняя зарплата школьного педагога в Волгограде оценивается аналитиками сайта в 12 750 рублей — на треть ниже, чем по стране в целом.

По другим профессиям данные также оказались любопытными. Врачу в Волгограде стоит ориентироваться на зарплату в 21,5 тысячи рублей — это на 35% меньше среднероссийского показателя. Волгоградский водитель, которому «Яндекс.Работа» недавно посулила заработок в 42 тысячи рублей в месяц, на самом деле получит порядка 33,5 тысячи рублей — и это всё равно вдвое меньше, чем в среднем по России.

Даже не требующая образования и особых навыков работа официанта обеспечит волгоградцу зарплату всего в 18 тысяч рублей (причём с начала года труд представителей этой профессии в Волгограде стал цениться выше). Для сравнения, по всей России (включая Москву и Санкт-Петербург) официантам платят примерно 32,5 тысячи. То есть в два с половиной раза больше, чем волгоградскому учителю.