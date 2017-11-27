В волгоградском магазине продавали поддельную брендовую обувь

Несколько десятков пар контрафактной обуви изъяли инспекторы Роспотребнадзора в одном из волгоградских магазинов. В работе заведения, принадлежащего местному индивидуальному предпринимателю, выявлены и другие нарушения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора, в ходе внеплановой проверки в магазине были обнаружены 167 пар обуви с логотипом «Louis Vuitton». Волгоградский бизнесмен, как и ожидали инспекторы, никаких лицензий на продажу брендового товара не имел. Общую стоимость «люксовой» обуви сотрудники ведомства оценили в 232 тысячи рублей.

В работе магазина были выявлены и другие нарушения. Волгоградцам продавали продукцию неизвестного происхождения без сопроводительных документов и информации об изготовителе. По мнению участников проверки, эти товары также вполне могли быть поддельными.