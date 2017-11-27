В Волгограде дети нарисовали тысячи ангелов

В День матери по всей России состоялась акция «Крылья ангела», в которой Волгоградская область приняла самое активное участие.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета соцзащиты Волгоградской области, в конкурсе «Крылья ангела» участвовало 50 организаций социального обслуживания. Мероприятие было проведено на 48 площадках.

В ходе акции дети рисовали ангела - символ сохранения мира во всем мире. Многие дети изобразили ангела-хранителя в виде своей мамы — ведь она заботится о ребенке с первых дней его жизни.