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В этом году содержание волгоградских дорог обойдется дешевле
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В этом году содержание волгоградских дорог обойдется дешевле

Сегодня, 10:33ОбществоМарина СабадашФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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