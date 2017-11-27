В этом году содержание волгоградских дорог обойдется дешевле

Этой зимой на расчистку и обработку дорог уйдет в 3-4 раза меньше средств, чем в предыдущие годы. Сэкономить внушительную сумму позволит новый реагент, который коммунальные службы впервые закупили в большом объеме.

Помимо дешевизны, а закупается противогололедный материал у местных производителей, бишофит быстрее вступает в реакцию со снегом и наледью. В отличие от песко-соляной смеси, минерал можно использовать с началом снегопада — не дожидаясь, когда осадки достигнут определенного уровня. Он растапливает снег и лед, образовавшаяся вода стекает в дождеприемники, при этом ливневая канализация не забивается песком.

Новая технология показала себя в деле на выходных. Несмотря на обильные осадки, которые шли и днем, и ночью, волгоградские водители не испытали особых затруднений при движении — магистрали расчищены от снега и смёта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, минувшей ночью на дорогах работало свыше 50 единиц техники, им помогали порядка 15 работников ручного труда.

Первые машины дорожных служб вышли после 9 часов вечера, к 2 часам они привели в порядок основные улицы и приступили к второстепенным. Всего за ночь для обработки дорог было использовано свыше 1700 тонн песко-соляной смеси и более 60 тонн жидкого реагента.