В этом году содержание волгоградских дорог обойдется дешевле
Помимо дешевизны, а закупается противогололедный материал у местных производителей, бишофит быстрее вступает в реакцию со снегом и наледью. В отличие от песко-соляной смеси, минерал можно использовать с началом снегопада — не дожидаясь, когда осадки достигнут определенного уровня. Он растапливает снег и лед, образовавшаяся вода стекает в дождеприемники, при этом ливневая канализация не забивается песком.
Новая технология показала себя в деле на выходных. Несмотря на обильные осадки, которые шли и днем, и ночью, волгоградские водители не испытали особых затруднений при движении — магистрали расчищены от снега и смёта.
Как сообщает пресс-служба мэрии, минувшей ночью на дорогах работало свыше 50 единиц техники, им помогали порядка 15 работников ручного труда.
Первые машины дорожных служб вышли после 9 часов вечера, к 2 часам они привели в порядок основные улицы и приступили к второстепенным. Всего за ночь для обработки дорог было использовано свыше 1700 тонн песко-соляной смеси и более 60 тонн жидкого реагента.
Особое внимание уделялось спускам-подъемам, перекресткам и аварийно-опасным участкам. Работы продолжаются и в настоящее время — на улицах работает 34 единицы спецтехники и 36 работников ручного труда.
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