Станция трамвая «ВГТЗ» станет современным пересадочным узлом

Сегодня в 18:00 в доме культуры Тракторозаводского района начнутся публичные слушания. Собравшиеся решат судьбу заброшенной зоны, расположенной рядом с конечной остановкой скоростного трамвая.

Сейчас парк, прилегающий к «ВГТЗ», сложно назвать парком. Он давно не получал должного ухода и за несколько десятилетий стал похож больше на дремучую чащу.

Заброшенная территория станет современным транспортно-пересадочным узлом – это предусмотрено генеральным планом Волгограда. И первым этапом возрождения территории станет внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части изменения территориальной зоны.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, в комплексное благоустройство войдет создание крытых пешеходных зон и остановок, установка малых архитектурных формам и устройство освещения. Для удобства и безопасности жителей региона запланировано строительство современного зала ожидания.