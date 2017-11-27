Станция трамвая «ВГТЗ» станет современным пересадочным узлом
Сейчас парк, прилегающий к «ВГТЗ», сложно назвать парком. Он давно не получал должного ухода и за несколько десятилетий стал похож больше на дремучую чащу.
Заброшенная территория станет современным транспортно-пересадочным узлом – это предусмотрено генеральным планом Волгограда. И первым этапом возрождения территории станет внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части изменения территориальной зоны.
Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, в комплексное благоустройство войдет создание крытых пешеходных зон и остановок, установка малых архитектурных формам и устройство освещения. Для удобства и безопасности жителей региона запланировано строительство современного зала ожидания.
Отдельным пунктом идет озеленение. Специалисты проведут обследование насаждений и сохранят жизнеспособные. Позже к ним подсадят еще саженцы. В рамках обустройства пересадочного узла также предусматривается прокладка поливочного водопровода.
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