С декабря на полигоне Прудбой начнется новый учебный год для военнослужащих
В течение месяца саперы провели очистку территории войскового стрельбища от неразорвавшихся снарядов и мин, которые использовались во время летнего периода обучения военнослужащих.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, специалисты инженерно-саперного подразделения зачистили от боеприпасов участок площадью более 100 гектаров. Обнаружено около 600 взрывоопасных предметов. Все они были уничтожены накладными зарядами на безопасном расстоянии от жилых домов.
Также в течение месяца была проведена модернизация и усовершенствование учебно-материальной базы полигона. В настоящее время здесь подготовлено около 20 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, а так же тактической и специальной подготовки.
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