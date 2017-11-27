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С декабря на полигоне Прудбой начнется новый учебный год для военнослужащих
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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С декабря на полигоне Прудбой начнется новый учебный год для военнослужащих

Сегодня, 08:00ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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