С декабря на полигоне Прудбой начнется новый учебный год для военнослужащих

Волгоградские мотострелки полностью подготовили полигон Прудбой Южного военного округа (ЮВО) к новому учебному году, который начнется уже с 1 декабря.

В течение месяца саперы провели очистку территории войскового стрельбища от неразорвавшихся снарядов и мин, которые использовались во время летнего периода обучения военнослужащих.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, специалисты инженерно-саперного подразделения зачистили от боеприпасов участок площадью более 100 гектаров. Обнаружено около 600 взрывоопасных предметов. Все они были уничтожены накладными зарядами на безопасном расстоянии от жилых домов.