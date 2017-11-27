Рособрнадзор выявит всех виновных, выкладывающих в Сеть ответы на ЕГЭ
В ведомстве не рассказывают подробности о новой системе мониторинга. Известно, что она сможет находить работы не только на многочисленных страницах в соцсетях, но и на других ресурсах в Сети, передает в понедельник газета «Известия».
«Технология разработки и формирования контрольно-измерительных материалов (КИМ) позволяет оперативно выявить регион, в который направлен данный КИМ, пункт проведения экзамена и даже конкретного участника ЕГЭ», — сообщили изданию в пресс-службе Рособрнадзора.
В ведомстве пояснили, что каждый распечатанный КИМ имеет индивидуальные средства защиты. Они позволяют идентифицировать его принадлежность конкретному ученику даже по фрагменту фотографии.
По мнению экспертов, школьникам теперь надо чаще напоминать, что за «слив» ответов на ЕГЭ в Сеть результаты их экзаменов будут аннулированы.
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