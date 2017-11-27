Рособрнадзор выявит всех виновных, выкладывающих в Сеть ответы на ЕГЭ

Специальная технология, разработанная Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) позволит находить конкретного ученика, который будет публиковать в интернете ответы на едином государственном экзамене (ЕГЭ).

В ведомстве не рассказывают подробности о новой системе мониторинга. Известно, что она сможет находить работы не только на многочисленных страницах в соцсетях, но и на других ресурсах в Сети, передает в понедельник газета «Известия».

«Технология разработки и формирования контрольно-измерительных материалов (КИМ) позволяет оперативно выявить регион, в который направлен данный КИМ, пункт проведения экзамена и даже конкретного участника ЕГЭ», — сообщили изданию в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что каждый распечатанный КИМ имеет индивидуальные средства защиты. Они позволяют идентифицировать его принадлежность конкретному ученику даже по фрагменту фотографии.