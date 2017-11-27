Названы наиболее цитируемые волгоградские СМИ

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг наиболее цитируемых СМИ Волгоградской области за третий квартал 2017 года. По сравнению с прошлым кварталом в списке произошли значительные изменения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на рейтинг, первые три позиции списка занимают онлайн-издание V1.ru, сайт «Блокнот Волгограда» и информагентство «Высота 102». По сравнению с предыдущим кварталом «Высота 102» уступила «Блокноту» второе место.

Четвёртая строчка досталась ИА «НовостиВолгограда.ру», показавшему за последние три месяца рост цитируемости и улучшившему свой показатель на две позиции.

Наилучшую динамику за квартал продемонстрировали газеты «Волжская правда» (плюс восемь строчек, одиннадцатое место), «Волгоградская правда» (плюс пять строчек, пятое место) и «Комсомольская правда — Волгоград» (плюс пять строчек, девятое место). На пять позиций в рейтинге опустился сайт «Волгоградского делового телевидения»; по четыре пункта потеряли «Волга-Медиа», «Кривое зеркало», «Всё для вас» и «Аргументы и Факты — Волгоград».

Телеканал «ГТРК Волгоград» и камышинский онлайн-ресурс Infokam.su на сей раз из рейтинга цитируемости «выпали». На их место пришли два других СМИ, которые ранее не были представлены в списке: интернет-издание Vnews34.ru и информагентство «Новый день — Волгоград». Они находятся на восемнадцатой и девятнадцатой позициях. Замыкает перечень сайт Volzsky.ru, который второй квартал подряд сохраняет за собой двадцатую строку.