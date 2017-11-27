Найденная на ул. Ужгородской авиабомба времен ВОВ будет обезврежена
Сегодня, 12:09ОбществоНаталья ЖурбинаФото: 34.mchs.gov.ru
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В выходные дни в Ворошиловском районе на улице Ужгородская при проведении земляных работ была обнаружена авиационная бомба.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу МЧС Волгоградской области, данная авиабомба - предположительно ФАБ-250, относится к периоду Великой Отечественной войны.
По информации регионального МЧС место обнаружения авиабомбы находится под охраной, никакой угрозы для горожан нет.
Сейчас подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания найденной авиабомбы.
Кстати, с начала 2017 года это уже 13 авиабомба, найденная в Волгоградской области.
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