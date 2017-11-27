Найденная на ул. Ужгородской авиабомба времен ВОВ будет обезврежена

В выходные дни в Ворошиловском районе на улице Ужгородская при проведении земляных работ была обнаружена авиационная бомба.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу МЧС Волгоградской области, данная авиабомба - предположительно ФАБ-250, относится к периоду Великой Отечественной войны.

По информации регионального МЧС место обнаружения авиабомбы находится под охраной, никакой угрозы для горожан нет.

Сейчас подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания найденной авиабомбы.