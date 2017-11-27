Иван Ургант вручил ключи новоселам «Красного Аксая» в Ростове
«Помимо жилых домов в микрорайоне сдали объекты инфраструктуры – детский сад, ролледром, спортплощадки, тренажерный зал, оборудованный рингом для бокса», - сказано в сообщении.
По словам гендиректора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, первый камень в стройку он совместно с губернатором заложил год назад, все работы выполнили в соответствии с запланированными сроками.
Владельцам квартир в первом и втором литерах вручили ключи от нового жилья. На церемонии сдачи объектов присутствовал глава горадминистрации Виталий Кушнарев.
Особенностью строительства нового микрорайона стало то, что началось оно с возведения детского сада, а не жилых домов.
По словам приглашенного Урганта, темпы стройки его удивили, и он высказал желание привлечь компанию к возведению стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге.
Всего в микрорайоне Красный Аксай появятся два десятка жилых многоэтажек комфорт-класса и еще шесть домов повышенного удобства. Общее количество квартир достигнет 10 тысяч.
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