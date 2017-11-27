Иван Ургант вручил ключи новоселам «Красного Аксая» в Ростове

Ведущим торжественной церемонии сдачи нового микрорайона Красный Аксай в Ростове-на-Дону стал Иван Ургант, информацию предоставила компания «ЮгСтройИнвест».

«Помимо жилых домов в микрорайоне сдали объекты инфраструктуры – детский сад, ролледром, спортплощадки, тренажерный зал, оборудованный рингом для бокса», - сказано в сообщении.

По словам гендиректора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, первый камень в стройку он совместно с губернатором заложил год назад, все работы выполнили в соответствии с запланированными сроками.

Владельцам квартир в первом и втором литерах вручили ключи от нового жилья. На церемонии сдачи объектов присутствовал глава горадминистрации Виталий Кушнарев.

Особенностью строительства нового микрорайона стало то, что началось оно с возведения детского сада, а не жилых домов.

По словам приглашенного Урганта, темпы стройки его удивили, и он высказал желание привлечь компанию к возведению стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге.

Всего в микрорайоне Красный Аксай появятся два десятка жилых многоэтажек комфорт-класса и еще шесть домов повышенного удобства. Общее количество квартир достигнет 10 тысяч.