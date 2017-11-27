Доигрались: российскими геймерами заинтересовались Собвез и ФСБ

Требование непременной идентификации пользователей по номерам мобильных телефонов, которое с 1 января будет действовать в России для всех мессенджеров, может распространиться на онлайн-игры. Аналогичные меры рассматриваются и в отношении социальных сетей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на РБК, на вчерашнем заседании Совбеза два ведомства, ФСБ и Минкомсвязи, получили распоряжение к 1 июня следующего года разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации в сети Интернет. Предполагается, что личность каждого любителя онлайн-игр теперь будет идентифицироваться по номеру сотового телефона, и соответствующие данные смогут по запросу получать спецслужбы.

Как конкретно будет организован этот процесс, пока судить сложно: по мнению экспертов, уже принятый «закон Яровой», по которому соцсети, мессенджеры и прочие организаторы распространения информации будут обязаны хранить всю переписку пользователей, делает ненужной дополнительную идентификацию. К тому же многие соцсети уже сейчас требуют у пользователей информацию о номере мобильного телефона при регистрации.

Внимание правоохранительных ведомств к онлайн-играм также вызывает у специалистов удивление: по их мнению, это сравнительно безопасный с точки зрения противоправных действий сегмент Интернета. Однако власти считают иначе. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, известны случаи, когда игровыми чатами для координации действий пользовались террористы.

Согласно последним оценкам, в России онлайн-играми увлекаются до 47 млн человек — это больше, чем ежемесячная аудитория самой популярной отечественной соцсети «ВКонтакте». Каким образом планируется обеспечивать идентификацию и хранение данных о такой «армии» пользователей, пока остаётся загадкой. Доля российского рынка онлайн-игр составляет всего 2% от мирового, поэтому велика вероятность, что крупные компании, выпускающие самые популярные международные продукты в этой сфере, просто проигнорируют изменения в местном законодательстве. Некоторые эксперты уже высказывают опасения, что с помощью дополнительной идентификации геймеров российские власти хотят не столько бороться с терроризмом, сколько предотвращать координацию действий оппозиционных активистов: известно, что в чатах и на форумах некоторых онлайн-игр активно обсуждают в том числе и политику.