БК-31 полностью разминирован, а его боеприпасы уже уничтожены на полигоне

Бронекатер БК-31, поднятый 8 ноября из глубин Волги, в эти дни находится на восстановлении на судоверфи в Красноармейском районе Волгограда.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», бронекатр оказался полон оружия и боеприпасов. 11 винтовок, 8 автоматов и пулемет были переданы сотрудникам ЭКЦ ГУ МВД региона на исследование и охолощение, а боеприпасы со всеми мерами предосторожности вывезли на полигон саперы Минобороны.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа, на днях на общевойсковом полигоне Прудбой в Городищенском районе Волгограда саперы уничтожили почти 100 гранат Ф-1 и РГ-33, 154 штуки 76 мм снарядов и около килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

По словам директора Военно-исторического музея «Наследие» Маргариты Мироновой, в данный момент бронекатер продолжает находиться на судоверфи, где ведутся первичные восстановительные работы. Их полный объем станет ясен после утверждения проекта реконструкции БК-31. Это будет сделано с участием общественности, историков, ветеранов.

Напомним, сразу же после подъема бронекатера организаторы мероприятий объявили о старте народного проекта по восстановлению БК-31. Каждый желающий, перечислив даже маленькую сумму, может стать соучастником большого дела по увековечиванию памяти краснофлотцев, погибших во время Сталинградской битвы.