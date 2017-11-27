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БК-31 полностью разминирован, а его боеприпасы уже уничтожены на полигоне
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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БК-31 полностью разминирован, а его боеприпасы уже уничтожены на полигоне

Сегодня, 16:55ОбществоВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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