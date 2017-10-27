Юная «Панда» блеснула исполнением хип-хопа в Голландии

В голландском Лейдене состоялся чемпионат мира-2017 по фитнес-аэробике, в котором приняла участие волгоградская команда «Панда».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета физической культуры и спорта, соревнования проводились в трёх спортивных дисциплинах. Волгоградцы выступили в одной из них - «хип-хоп».

Это направление является приоритетным в волгоградской школе фитнес-аэробики. Например, команда «Наш стиль» с 2011-го по 2014-й годы выиграла семь медалей на чемпионатах мира и Европы.