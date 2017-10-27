Юная «Панда» блеснула исполнением хип-хопа в Голландии
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета физической культуры и спорта, соревнования проводились в трёх спортивных дисциплинах. Волгоградцы выступили в одной из них - «хип-хоп».
Это направление является приоритетным в волгоградской школе фитнес-аэробики. Например, команда «Наш стиль» с 2011-го по 2014-й годы выиграла семь медалей на чемпионатах мира и Европы.
На нынешнем чемпионате мира в Голландии команда «Панда» выступала в юношеском первенстве (7-13 лет). Несмотря на серьезную конкуренцию - а среди участников было более 20 команд из России, Германии, Бельгии, Чехии, Южной Африки, Великобритании, Новой Зеландии и Голландии - волгоградкам наряду с еще 10 участниками удалось пробиться в финал и завоевать 4-е место. Как считают специалисты, для дебютантов это отличный результат.
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