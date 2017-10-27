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Волгоградский планетарий покоряет гостей «классичностью»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградский планетарий покоряет гостей «классичностью»

Сегодня, 12:14ОбществоМарина СабадашФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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