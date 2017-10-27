Волгоградский планетарий покоряет гостей «классичностью»
К примеру, сердца жителей «сурового» Челябинска растаяли от интерьеров планетария. Побывав во всех залах, челябинцы поразились: прошло более 60 лет после открытия, а кажется, что ничего не изменилось. Красивое фойе, отделанное деревом, гигантские цветные витражи.
А еще впечатлили изобретения, о которых до этого только рассказывали на уроках физики.
- «И всё-таки она вертится» - доказал нам маятник Фуко. А еще я обнималась с Луной! Волгоградский планетарий такой классический. Здесь, помимо электроники, еще используют механику и светильники. Здорово! – написала участница экскурсии из Челябинска.
Волгоградский планетарий во многом работает, как и 60 с лишним лет назад, когда он только открылся, и в этом есть свой шарм. Роль звезд и созвездий выполняют лампочки, которые зажигаются в определенной последовательности на куполе, затем, в зависимости от тематики программы, на стену проецируется фильм.
Но сотрудники считают, что пора сочетать классику и технический прогресс. Сложное оборудование «звездному дому» к «лицу». В июне здесь в тестовом режиме работала супермощная проекционная система. Здесь-то у счастливчиков и захватило дух от увиденного.
Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» поинтересовался у постоянных посетителей планетария, станет ли он привлекательнее с новой аппаратурой.
- Оно не помешает, конечно. Но если все останется, как прежде, планетарий от этого нисколько не потеряет, - сошлись во мнении волгоградцы.
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