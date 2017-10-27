В Волгограде судебного пристава оштрафовали за нерасторопность
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры, нарушения в работе пристава были выявлены в результате проверки на соблюдение административного регламента ФССП. Выяснилось, что ещё в августе в Кировский районный отдел ведомства обратился частный предприниматель, которому требовалась справка о ходе совершения исполнительных действий.
Однако, вопреки требованиям КоАП РФ, исполняющий обязанности начальника отдела просьбу коммерсанта вовремя не выполнил. Даже после истечения всех положенных сроков справку бизнесмену так и не выдали. В связи с явным нарушением закона прокурор Кировского района Волгограда возбудил в отношении должностного лица административное производство, которое завершилось присуждением штрафа.
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