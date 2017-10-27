В Волгограде судебного пристава оштрафовали за нерасторопность

Мировой суд участка №90 в Волгоградской области признал сотрудника Кировского районного отдела службы судебных приставов виновным в нарушении Административного кодекса и приговорил его к штрафу. Госслужащий поплатился за несвоевременное исполнение своих должностных обязанностей.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры, нарушения в работе пристава были выявлены в результате проверки на соблюдение административного регламента ФССП. Выяснилось, что ещё в августе в Кировский районный отдел ведомства обратился частный предприниматель, которому требовалась справка о ходе совершения исполнительных действий.