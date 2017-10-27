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В Волгограде судебного пристава оштрафовали за нерасторопность
Сюжеты:
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В Волгограде судебного пристава оштрафовали за нерасторопность

Сегодня, 10:45ОбществоНикита ДробныФото: riabir.ru
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