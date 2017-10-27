В Волгограде чествовали лучших сотрудников вневедомственной охраны

В воскресенье, 29 октября, исполнится 65 лет со дня образования вневедомственной охраны России. В преддверии профессионального праздника лучших сотрудников ведомства сегодня чествовали Волгограде.

На службе закона, на страже порядка и имущества. Подразделения вневедомственной охраны уже более полувека на своем посту. Им доверяют защищать от преступных посягательств не только квартиры и личное имущество, но и особо важные и режимные объекты. Сотрудники вневедомственной охраны также патрулируют улицы, следят за общественным порядком и пресекают незаконные действия хулиганов.

- Территориальными подразделениями вневедомственной охраны Волгоградской области охраняется 4 772 объекта, 23 653 квартиры, 2174 места хранения имущества граждан. Каждый день на маршруты патрулирования в нашем регионе выходит 83 группы задержания. За девять месяцев 2017 года в органы внутренних дел за совершение правонарушений доставлено 4267 лиц, в отношении которых возбуждено 612 уголовных дела и составлено 3527 протоколов об административных правонарушениях. Этот показатель является лучшим среди подразделений вневедомственной охраны Северо-Кавказского округа.Екатерина Сухова, помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области

По итогам 9-ти месяцев нынешнего года подразделения вневедомственной охраны Волгоградской области занимают первое место среди российских регионов. К нелегкой службе волгоградцы относятся с особой ответственностью, работу любят и выполняют на «отлично».

Их труд не остался незамеченным. Сегодня на праздничной церемонии особо отличившиеся сотрудники получили грамоты, а также благодарственные письма и ценные подарки.

Свою историю вневедомственная охрана отсчитывает с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Тогда спектр объектов охраны был невелик – торговые павильоны, магазины, а также некоторые учреждения и предприятия промышленности. Но подразделения вневедомственной охраны показали хорошие результаты и свою эффективность. Список объектов расширили, сейчас в него входят даже места стоянки в портах судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками. В структуре самих подразделений вневедомственной охраны появились группы задержания, патрули по охране объекта, наряд по охране имущества при транспортировке.

Кстати, до апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.