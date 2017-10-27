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В Тракторозаводском районе Волгограда построят кладбищенский храм
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В Тракторозаводском районе Волгограда построят кладбищенский храм

Сегодня, 07:23ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgeparhia.ru
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