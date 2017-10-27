В Тракторозаводском районе Волгограда построят кладбищенский храм
Сегодня, 07:23ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgeparhia.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Волгограде состоялось освящение закладного камня в основании строящегося кладбищенского храма.
Как сообщает ИА «Новостиволгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, церковь возведут на участке, расположенном восточнее Волгоградского алюминевого завода. Новый храм будет построен в честь Спаса Нерукотворного образа и святой мученицы Ларисы Готфской.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: volgeparhia.ru
Чин освящения совершил благочинный Тракторозаводского округа иерей Олег Иващенко. В богослужении принимали участие прихожане храмов благочиния.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: volgeparhia.ru
Мероприятие состоялось по благословению Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей