Уик-энд: стать донором, послушать Баха и перенестись в средневековье

Выходные дни 28 и 29 октября будут также насыщены разнообразными событиями, как и весь второй месяц осени, который они завершают. Надеемся, что рекомендации ИА «НовостиВолгограда.ру» помогут определиться, как лучше провести уик-энд.

Утро 28 октября можно начать с полезного и благородного дела. В этот день с 9 часов стартует благотворительная акция по сдаче крови «Тихий подвиг». Мероприятие пройдет в Волгоградском областном центре крови (Центральный район, ул. Голубинская, 9а), а его организатором является молодежно-подростковый центр Советского района.

Фото: mkset.ru

- Если спрашиваете - нужно ли сдавать кровь, - говорят организаторы, - то помните, что на месте пациента, нуждающегося в переливании крови, может оказаться каждый из нас, как и на месте родственника человека, которому срочно нужна такая помощь. И тогда у вас не останется сомнений.

В эти выходные Волгоградский планетарий начинает новую программу «Рекорды Солнечной системы». Первые ее показы состоятся 28 октября в 14:00 и 29 октября в 10:00. Какая планета самая большая, где находятся самый высокий потухший вулкан и каньон, сравнимый с расстоянием от Парижа до Урала, какая планета вращается «лёжа на боку» и ещё много интересных фактов о нашей Солнечной системе можно узнать, посетив планетарий.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Оригинальное и душевное мероприятие для творческих людей состоится в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств - «заТВОРниЧЕСКИЙ вечер» Андрея Раздобудова. Он пойдет 28 октября в 15 часов. Главная тема вечера - «Победителей не судят - да, но анализируют». Исполнитель Андрей Раздобудов в нестандартной форме, под собственный аккомпанемент, порассуждает о природе страха, жизни, эволюции и других непростых вещах.

Фото: novostivolgograda.ru

Еще одно творческое мероприятие ожидается 28 октября в 18:00 в кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта». Здесь концертом «Орган в перекрестке эпох» открывается новый сезон органной музыки. Исполнитель- известная органистка из Саратова, лауреат международных конкурсов Наталья Гольфарб. Прозвучит музыка Баха, немецкого органиста Иоганна Паахельбеля, французского композитора XIX века Сезара Франка, а также произведения композиторов XX века - Лангле Жана, Олега Янченко и Микаэла Таривердиева.

Фото: obzor-mest.ru

Утро воскресного дня 29 октября также лучше провести в «Старой Сарепте» - здесь с 10 часов начнется рыцарский турнир. Ристалище состоится в одном из сарептских подземелий - такой антураж в сочетании с доспехами участников поможет погрузиться в настоящую атмосферу Средневековья. Планируется, что в турнире примут участие «рыцари» из Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Казахстана, Саратова. Победителей ждут заслуженные награды и, конечно, фотосессии со зрителями-болельщиками.

В воскресенье в первой половине дня волгоградцев ждет еще одно историческое мероприятие, но несколько иного плана: в Центральной детской библиотеке им. Пушкина состоится заседание «Клуба семейного чтения» на тему «Есть эта улица, есть этот дом». Его проведут сотрудники областного краеведческого музея, а посвящено оно Царицыну – Сталинграду — Волгограду. Детей и их родителей, бабушек и дедушек познакомят с историей строительства проспекта им. В.И.Ленина, расскажут об улицах Мира, Порт-Саида, Героя Советского Союза Максима Пассара. Волгоградцы и сами могут рассказать, что они знают об улице, на которой живут. В завершение для желающих будет организована экскурсия по улице им. Ленина, на которой находится Центральная городская детская библиотека им. Пушкина.