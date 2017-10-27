Обещания надо выполнять: как администрация Волгограда решит дорожный вопрос

«Администрация обещала решить проблему к 1 сентября 2017. Сейчас уже конец октября. Что делать?» - с таким вопросом несколько дней назад обратился волгоградский активист Серго Нарсия в комитет по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Волгоградской городской Думы.

Речь идет об установке в Волгограде дорожных знаков. Называются они «Габариты приближения строений» и действуют на участках, проходящих под путепроводами.

- Фуры постоянно застревают под мостами, чуть ли не каждый день. Образуются гигантские пробки. Я знаю, потому что живу недалеко от такого места, - делится Серго Нарсия.

Знак – своеобразный помощник шоферу. Это схема, на которой указаны параметры тоннеля: высота, ширина. Сопоставив их с габаритами машин, водитель узнает – сможет ли он протиснуться под мостом или придется искать дорогу в объезд.

О необходимости таких указателей в городской черте Серго Нарсия написал в комитет по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности гордумы еще весной. Уже в июне администрации Волгограда поручили решить вопрос.

Работы легли на плечи МУП «ДСЭР Советского района Волгограда». Им предстояло оборудовать 4 путепровода Ворошиловского района на Ростовской, Елецкой и Бузанцева в срок до 1 сентября.

Но, как сообщает волгоградский активист, до сих пор не появилось даже одного из заявленных мэрией знаков. Отсюда и вопрос: что делать?

Ответ из профильного комитета гордумы пришел сегодня. В сообщении сказано, что в адрес руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда составлено и направлено письмо с просьбой предоставить «информацию по существу интересующего вопроса».