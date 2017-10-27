Обещания надо выполнять: как администрация Волгограда решит дорожный вопрос
Речь идет об установке в Волгограде дорожных знаков. Называются они «Габариты приближения строений» и действуют на участках, проходящих под путепроводами.
- Фуры постоянно застревают под мостами, чуть ли не каждый день. Образуются гигантские пробки. Я знаю, потому что живу недалеко от такого места, - делится Серго Нарсия.
Знак – своеобразный помощник шоферу. Это схема, на которой указаны параметры тоннеля: высота, ширина. Сопоставив их с габаритами машин, водитель узнает – сможет ли он протиснуться под мостом или придется искать дорогу в объезд.
О необходимости таких указателей в городской черте Серго Нарсия написал в комитет по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности гордумы еще весной. Уже в июне администрации Волгограда поручили решить вопрос.
Работы легли на плечи МУП «ДСЭР Советского района Волгограда». Им предстояло оборудовать 4 путепровода Ворошиловского района на Ростовской, Елецкой и Бузанцева в срок до 1 сентября.
Но, как сообщает волгоградский активист, до сих пор не появилось даже одного из заявленных мэрией знаков. Отсюда и вопрос: что делать?
Ответ из профильного комитета гордумы пришел сегодня. В сообщении сказано, что в адрес руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда составлено и направлено письмо с просьбой предоставить «информацию по существу интересующего вопроса».
Теперь Серго Нарсия ждет ответа. Между тем, сегодня в мэрии Волгограда заявили о замене почти двух тысяч дорожных знаков, в течение ближайших недель планируется обновить ещё столько же. Возможно, в их число войдут и долгожданные знаки у путепроводов.
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