На итоговом заседании волгоградский ОНФ «пройдется» по свалкам и дорогам

Центральный штаб Общероссийского народного фронта принял решение провести в ноябре во всех 85 субъектах страны итоговые конференции своих региональных отделений. Активистам ОНФ предстоит наметить планы дальнейшей работы, сформировать предложения, а также обсудить успехи в реализации проектов.

Самые известные из них - «Народная оценка качества», «Равные возможности - детям», «За честные закупки» «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Волгоградский регион особенно преуспел в двух последних. Согласно промежуточным итогам, «Генеральная уборка» «стерла» с просторов области 61 свалку из 236 обозначенных на интерактивной карте. За остальными следят активисты ОНФ и органы власти: разрабатываются планы очистки и рекультивации загрязнённых участков, схемы вывоза мусора на специальные полигоны.

Украшением Волгограда должны быть не свалки, а зеленые насаждения, уверены активисты местного ОНФ. Но над созданием «зеленого щита» надо потрудиться. В этом году рейды в лесничествах Волгограда показали: зеленые насаждения в плачевном состоянии, много старых, засохших и больных деревьев. Как выяснили участники рейда, на деле уход состоит только из опашки и изредка - опиловки. У молодых саженцев тоже незавидная участь – без должного полива и ухода они погибают, не успев окрепнуть.

По итогам проверки общественники сформировали ряд предложений и обращений, о которых узнал и корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру». В частности, активисты ОНФ предложили рассмотреть необходимость восстановления «зелёного щита» вокруг Волгограда на законодательном уровне. Они уже направили письмо в региональную Общественную палату с просьбой организовать слушания по данному вопросу; впоследствии соответствующий законопроект планируется направить на рассмотрение в Волгоградскую областную Думу.

Ситуация с ремонтом дорожной сети региона, пожалуй, одна из самых противоречивых. Как рассказал ранее корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» региональный куратор федерального проекта ОНФ «Карта убитых дорог» Армен Оганесян, с нее исчезло порядка 70% объектов. Но, несмотря на масштабный ремонт главных городских магистралей, Волгоград по-прежнему остаётся в списке российских мегаполисов с наиболее плачевным качеством дорог. Сейчас ситуация в дорожной сфере постепенно меняется к лучшему, но за год -два всех проблем, что копились в отрасли десятилетиями, не решить.

Армен Оганесян Фото: novostivolgograda.ru

Результаты работы по всем проектам и будут обсуждаться на конференции регионального отделения ОНФ. Также, рассмотрев просьбы и обращения жителей и выбрав приоритетные направления, участники собрания составят план работы на будущий год.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, перед региональными отделениями поставлена еще одна важная задача. В ходе конференции будут сформированы общественные предложения по повышению качества жизни граждан, которые затем будут переданы органам исполнительной власти регионов. Кроме того, региональные штабы ждет ежегодная ротация кадров, в ходе которой планируется привлечь к работе ОНФ в том числе и молодежь.