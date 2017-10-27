МЧС: в Волгоградской области с начала года в пожарах погибло 104 человека

С наступлением холодов в Волгоградской области участились случаи гибели людей на пожарах. Погибшие этой осенью дополнили печальную статистику ГУ МЧС по региону – с начала года в результате возгораний погибли 104 человека.

Всего в этом году зарегистрировано 2183 пожара, которые в основном возникали в жилом секторе. С мест происшествия с ожогами, отравлениями и травмами в больницы был доставлен 141 человек.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВС по Волгоградской области, более трети пожаров произошли по причине неосторожного обращения с огнем. Также часто возгорания происходили из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (свыше 28%) и печей (более 7%).

С началом осенне-зимнего периода на территории Волгоградской области проходит второй этап операции «Жилье», в ходе которой проводятся профилактические мероприятия, направленные на минимизацию рисков возникновения пожаров в жилом секторе. Первый этап прошел в первой декаде 2017 года.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, 34.mchs.gov.ru

Подворовые обходы и сходы с населением в рамках операции «Жилье» проводятся во взаимодействии с сотрудниками ВДПО, органами местного самоуправления, полиции, социального обслуживания населения и других заинтересованных ведомств.

Как отмечают инспекторы надзорной деятельности, зачастую выявляются такие нарушения правил пожарной безопасности, как несоблюдение правил эксплуатации печного и электрооборудования, в том числе обогревательных приборов, складирование на территориях частных домовладений дров, стройматериалов, бытового мусора.