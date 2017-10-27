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МЧС: в Волгоградской области с начала года в пожарах погибло 104 человека
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МЧС: в Волгоградской области с начала года в пожарах погибло 104 человека

Сегодня, 12:21ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
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