МЧС: в Волгоградской области с начала года в пожарах погибло 104 человека
Всего в этом году зарегистрировано 2183 пожара, которые в основном возникали в жилом секторе. С мест происшествия с ожогами, отравлениями и травмами в больницы был доставлен 141 человек.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВС по Волгоградской области, более трети пожаров произошли по причине неосторожного обращения с огнем. Также часто возгорания происходили из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (свыше 28%) и печей (более 7%).
С началом осенне-зимнего периода на территории Волгоградской области проходит второй этап операции «Жилье», в ходе которой проводятся профилактические мероприятия, направленные на минимизацию рисков возникновения пожаров в жилом секторе. Первый этап прошел в первой декаде 2017 года.
Подворовые обходы и сходы с населением в рамках операции «Жилье» проводятся во взаимодействии с сотрудниками ВДПО, органами местного самоуправления, полиции, социального обслуживания населения и других заинтересованных ведомств.
Как отмечают инспекторы надзорной деятельности, зачастую выявляются такие нарушения правил пожарной безопасности, как несоблюдение правил эксплуатации печного и электрооборудования, в том числе обогревательных приборов, складирование на территориях частных домовладений дров, стройматериалов, бытового мусора.
Владельцам участков раздают памятки с информацией, как обезопасить свое жилье от пожаров. По словам инспекторов, в основном люди с пониманием относятся к таким беседам и стараются устранить нарушения.
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