Благоустройство 5 гектаров поймы Царицы планируется завершить к концу 2018-го

В музее «Россия – моя история» состоялся проектный семинар по вопросу дальнейшего благоустройства поймы реки Царицы. Проекты, представленные волгоградскими студентами, с ними обсудил губернатор Андрей Бочаров.

Как ранее сообщало «НовостиВолгограда.ру», решение о проведении о проведении такого семинара было принято на рабочем совещании с участием представителей волгоградских вузов, областного комитета молодежной политики и комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Проекты по обустройству второй очереди парка в пойме Царицы представили 6 команд по 8 человек, сообщили в пресс-службе губернатора. Они презентовали свое видение будущего этой территории, которая долгие годы была неухоженной. И эти идеи обязательно будут учтены при реализации проекта благоустройства поймы, подчеркнул глава региона.

- Нам очень важны ваши мнения, наработки, предложения, — цитирует Андрея Бочарова пресс-служба обладминистрации. — Недаром здесь присутствуют руководители города и области — те, кто будет выполнять задачи, которые вы поставите. Финансирование в полном объеме на данный проект уже предусмотрено.

Фото: volgograd.ru

Как заявил губернатор, стартовавший второй этап благоустройства 5 гектаров поймы Царицы - от Волги до Астраханского моста - должен быть завершен к концу следующего года. А первым стало открытие 5 октября мультимедийного музея «Россия – моя история». Меньше чем за месяц он стал настоящей точкой притяжения и любимым местом для семейного досуга и прогулок на прилегающей к музею площади, где появились клумбы, детские и спортивные площадки, велодорожки, сухой фонтан. Астраханский мост теперь сияет огнями светодиодной подсветки, а вскоре откроют движение по рокадной дороге.