Акция «Нет инсульту!»: половина волгоградцев в зоне риска

В Волгограде подводят итоги профилактической акции под девизом «Нет инсульту!». В общей сложности в нее оказались вовлечены несколько тысяч города и области.

Ровно в 14:00 в торговых центрах «Европа Сити Молл», «Акварель», «Волга МОЛЛ», «Диамант ТЗР», «Диамант Зацарицынский», «Парк Хаус» заработали мобильные медицинские кабинеты. Посетив их, жители получили ответ на вопрос: а не я ли в группе риска?

Студенты Волгоградского медицинского колледжа предлагают протйи небольшое анкетирование. О возможности инсульта скажут несколько показателей.

- Посетители называют рост, вес, с их помощью выводим индекс массы тела, возраст, уровень холестерина, артериальное давление, частота стрессов и вредные привычки. Этого списка достаточно. Потому что основных причин инсульта две – спазм сосудов, который происходит на фоне высокого давления и закупорка сосудов, а в свою очередь на тромбообразование влияет холестирин и вредные привычки. Тонкая взаимосвязь. Ольга Аксенова, преподаватель ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»

Приятная новость: порядка 40% опрошенных, а таких было около двухсот, знают свои показатели. Половина сознались - имеют вредные привычки. В расчет, в основном, брали курение, а вот влияние алкоголя умаляли. Медики с такой позицией не согласны.

- Раз в неделю бокал вина может и не нанесет большой вред организму сразу, а вот что-то покрепче скажется пагубно, смотря еще в каком количестве. В группе риска также люди с лишним весом, давлением выше 140 на 100, холестерином свыше 5 миллимоль. Кстати, у женщин объем талии не должен превышать 80 сантиметров. Ольга Аксенова, преподаватель ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»

Акцией особенно активно интересовались люди в возрасте от 30 лет. Полтора десятка человек в этой категории сегодня отправились на проверку сахара, которую проводили врачи в соседнем с анкетированием павильоне. Но инсульт молодеет, поэтому о здоровье стоит начинать заботиться в юношеском возрасте.

- Мы советуем проходить раз в три года даспанцеризацию, следить за весом, купить тонометр и периодически смотреть свои показатели. Здоровое питание, активный образ жизни и, как бы банально ни звучало, отказ от вредных привычек и продуктов питания приветствуется, – говорит Ольга Аксенова.