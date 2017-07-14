Вузы Волгограда приступили к зачислению абитуриентов

Сегодня, 27 июля на своих официальных сайтах и информационных стендах волгоградские вузы должны разместить списки поступающих. Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области к списку прилагается информация с указанием суммы конкурсных баллов, количества баллов, набранное за каждое вступительное испытание и сумма баллов за индивидуальную сдачу.
Кроме того, должна быть отражена информация, касающаяся поступающих без вступительных испытаний. Для них укажут основание приема и количество баллов за индивидуальные достижения, также опубликуют информацию о наличие преимущественного права зачисления.
28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, имеющих особые права, 29 июля издаются приказы о зачислении, которые будут размещены на официальном сайте и информационном стенде вуза. До 3 августа проходит первый этап зачисления абитуриентов, поступающих по общему конкурсу, а второй этап продлится до 8 августа.