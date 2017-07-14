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Вузы Волгограда приступили к зачислению абитуриентов
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Вузы Волгограда приступили к зачислению абитуриентов
Сегодня, 09:46ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Spbstu.ru
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