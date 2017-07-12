Волгоградцы недовольны работой коммунальных служб

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на исследование Domofond.ru, респондентам из ста городов предлагалось оценить свою степень согласия с утверждением «Я доволен работой коммунальных служб» по десятибалльной шкале. В среднем по России участники опроса оценили труд коммунальщиков на пять баллов из десяти – если придерживаться школьной терминологии, на тройку с минусом.
Лидером рейтинга второй год подряд остаётся Нижневартовск – местные жители оценивают работу коммунальных служб на 6,8 балла. В первую десятку вошли также Сургут, Набережные Челны, Тюмень, Нижнекамск, Краснодар, Москва, Чебоксары, Братск и Старый Оскол. При этом почти все города-миллионеры (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Казани) расположились за пределами первой и второй десятки. Среди крупных мегаполисов по сравнению с прошлым годом работа коммунальщиков заметнее всего улучшилась в Ростове-на-Дону, а сильнее всего ухудшилась – в Красноярске.
Волгоград, как и следовало ожидать, попал в число аутсайдеров. Город-герой занял отнюдь не почётное 97-е место – хуже обстоят дела в сфере ЖКХ только в Шахтах, Архангельске и Махачкале. Волгоград «набрал» всего лишь 4,4 балла и потерял две строчки по сравнению с прошлогодним рейтингом. В «хвосте» списка находятся также Орск, Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Ярославль и Астрахань.
Напомним, с начала года жилищная инспекция Волгограда выявила в областном центре порядка 3,5 тысячи нарушений в сфере ЖКХ. Кроме того, в последние недели волгоградцы начали массово жаловаться на плохую работу управляющих компаний, которые не занимаются своевременной уборкой и вывозом мусора.