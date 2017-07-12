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Волгоградцы недовольны работой коммунальных служб
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Волгоградцы недовольны работой коммунальных служб
Сегодня, 17:11ОбществоНикита ДробныФото: Никита Дробны/ novostivolgograda.ru
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