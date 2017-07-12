Волгоградцы недовольны работой коммунальных служб

Специалисты сайта для поиска недвижимости Domofond.ru провели исследование, чтобы выяснить, жители каких городов России наиболее удовлетворены работой коммунальных служб. Волгоград вполне ожидаемо оказался среди аутсайдеров итогового рейтинга.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на исследование Domofond.ru, респондентам из ста городов предлагалось оценить свою степень согласия с утверждением «Я доволен работой коммунальных служб» по десятибалльной шкале. В среднем по России участники опроса оценили труд коммунальщиков на пять баллов из десяти – если придерживаться школьной терминологии, на тройку с минусом.

Лидером рейтинга второй год подряд остаётся Нижневартовск – местные жители оценивают работу коммунальных служб на 6,8 балла. В первую десятку вошли также Сургут, Набережные Челны, Тюмень, Нижнекамск, Краснодар, Москва, Чебоксары, Братск и Старый Оскол. При этом почти все города-миллионеры (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Казани) расположились за пределами первой и второй десятки. Среди крупных мегаполисов по сравнению с прошлым годом работа коммунальщиков заметнее всего улучшилась в Ростове-на-Дону, а сильнее всего ухудшилась – в Красноярске.

Волгоград, как и следовало ожидать, попал в число аутсайдеров. Город-герой занял отнюдь не почётное 97-е место – хуже обстоят дела в сфере ЖКХ только в Шахтах, Архангельске и Махачкале. Волгоград «набрал» всего лишь 4,4 балла и потерял две строчки по сравнению с прошлогодним рейтингом. В «хвосте» списка находятся также Орск, Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Ярославль и Астрахань.