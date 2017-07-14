Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Волгоградское УФАС и прокуратура присоединились к иску против ЗАО «Память»
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%8f+wnyc org
Волгоградское УФАС и прокуратура присоединились к иску против ЗАО «Память»
Сегодня, 16:37ОбществоНикита ДробныФото: wnyc.org
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград