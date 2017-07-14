Волгоградское УФАС и прокуратура присоединились к иску против ЗАО «Память»

Сегодня в Арбитражном суде Волгоградской области состоялось первое заседание по делу в отношении ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» и комитета дорожного хозяйства и благоустройства администрации Волгограда. В качестве третьих лиц к рассмотрению иска привлечены региональная прокуратура и Управление ФАС.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском УФАС, дело в отношении «Памяти» и комитета благоустройства было возбуждено по заявлению хозяйствующего субъекта, однако антимонопольное ведомство не могло остаться в стороне от него. У представителей ФАС есть основания полагать, что в договорах, которые администрация Волгограда заключала с «Памятью», содержатся нарушения законодательства.

Ещё в 2002 году мэрия в лице департамента городского хозяйства (сейчас его функции выполняет комитет по благоустройству) заключила с ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» два договора: один – на обслуживание кладбищ и колумбариев, второй – на осуществление погребения граждан. Оба документа подписывались на весьма солидный пятнадцатилетний срок; их действие должно было закончиться 30 сентября этого года. Однако спустя некоторое время комитет и ЗАО «Память» заключили ряд дополнительных соглашений. Среди их условий, в частности, числится продление срока действия договоров ещё на десять лет – до 2027 года.

По мнению УФАС, это откровенная попытка городских властей обеспечить дополнительные преференции компании, которая и без того давно является монополистом на рынке ритуальных услуг Волгограда. «Даже страшно подумать, на какой срок может быть продлено действие этих договоров в 2027 году», – иронично отмечают представители антимонопольного ведомства.

Что ещё более интересно, злополучные дополнительные соглашения со стороны администрации подписывал Виталий Земцов – чиновник комитета дорожного хозяйства, известный своими выступлениями в провластных СМИ в защиту так называемой «новой транспортной схемы». Именно г-н Земцов с большим рвением выступал за отмену маршрутных такси в Волгограде и приветствовал приход в город-миллионник иногороднего перевозчика из холдинга «ПитерАвто».