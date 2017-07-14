Волгоградский регион получил федеральный грант на поддержку детей-инвалидов

Став обладателем федерального гранта, Волгоградская область получит порядка 30 миллионов рублей на реализацию мер комплексной поддержки детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и с расстройством аутистического спектра.

Средства гранта выделены федеральным фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пояснили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Деньги, которые поступят в регион, будут направлены на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на развитие практик по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра.