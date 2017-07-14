Волгоградский регион получил федеральный грант на поддержку детей-инвалидов

Средства гранта выделены федеральным фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пояснили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Деньги, которые поступят в регион, будут направлены на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на развитие практик по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра.
Так как проблема профилактики аутизма носит межведомственный характер, в реализации мероприятий примут участие органы управления сфер здравоохранения, соцобслуживания, образования и их подведомственные учреждения. Также будут привлечены специалисты автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической поддержки семьи «Крылатые качели».