В воскресенье в Волгограде стартует международный этап военного ралли

В воскресенье, 30 июля, на площади Павших Борцов в Волгограде стартует международный этап военного ралли.

Конкурс проводится в рамках Всеармейских соревнований и Армейских международных игр среди экипажей военных водителей на территории Южного военного округа (ЮВО).

Как рассказали в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики региона, участниками международного конкурса станут экипажи военной автомобильной техники со всего мира. В Волгоград уже прибыли сборные команды Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Египет.

За право представлять на соревнованиях Вооруженные силы России боролись более 27 тысяч военнослужащих. В сборную России вошли военные водители из ЮВО, Северного Флота, Центрального военного округа. Среди них – экипажи автомобилей УАЗ «Патриот» и грузовых автомобилей «КамАЗ».

Маршрут международного этапа военного ралли пройдет по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Общая его протяженность составит около 1 700 километров.

Открытие соревнований состоится в 12 часов дня на главной площади Волгограда. В честь гостей и участников выступят военный духовой оркестр, вокальный ансамбль «Надежда», хореографический коллектив «Юг России». Все желающие смогут отведать солдатской каши.