В воскресенье в Волгограде стартует международный этап военного ралли

Конкурс проводится в рамках Всеармейских соревнований и Армейских международных игр среди экипажей военных водителей на территории Южного военного округа (ЮВО).
Как рассказали в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики региона, участниками международного конкурса станут экипажи военной автомобильной техники со всего мира. В Волгоград уже прибыли сборные команды Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Египет.
За право представлять на соревнованиях Вооруженные силы России боролись более 27 тысяч военнослужащих. В сборную России вошли военные водители из ЮВО, Северного Флота, Центрального военного округа. Среди них – экипажи автомобилей УАЗ «Патриот» и грузовых автомобилей «КамАЗ».
Маршрут международного этапа военного ралли пройдет по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Общая его протяженность составит около 1 700 километров.
Открытие соревнований состоится в 12 часов дня на главной площади Волгограда. В честь гостей и участников выступят военный духовой оркестр, вокальный ансамбль «Надежда», хореографический коллектив «Юг России». Все желающие смогут отведать солдатской каши.
«Военное ралли» – аналог таких известных на весь мир соревнований, как «Париж-Дакар» или «Шелковый путь». Соревнования включают индивидуальные и командные этапы. Организаторы ралли уверены, что конкурс позволит повысить престиж профессии военного водителя не только в России, но и во всех странах принимающих участие в АрМИ-2017.