В Росгвардии осенью создадут научную роту для призывников

Росгвардия намерена создать научную роту для призывников по примеру Министерства обороны России.

Планируется, что такая рота появится осенью этого года. В первую очередь, будут набирать победителей различных олимпиад, а также стипендиатов, передает ТАСС со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Евгения Фуженко.

«Мы уже осенью этого года планируем создать первую научную роту и комплектоваться она будет военнослужащими как по призыву, так и по контракту», – сказал генерал-лейтенант.