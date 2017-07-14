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В Росгвардии осенью создадут научную роту для призывников
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Росгвардии осенью создадут научную роту для призывников
Сегодня, 13:22ОбществоФото: 360tv.ru
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