В Росгвардии осенью создадут научную роту для призывников

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Росгвардия намерена создать научную роту для призывников по примеру Министерства обороны России.
Планируется, что такая рота появится осенью этого года. В первую очередь, будут набирать победителей различных олимпиад, а также стипендиатов, передает ТАСС со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Евгения Фуженко.
«Мы уже осенью этого года планируем создать первую научную роту и комплектоваться она будет военнослужащими как по призыву, так и по контракту», – сказал генерал-лейтенант.
Кандидатами станут мужчины от 20 до 27 лет с высшим профессиональным образованием, которые захотят служить в научной роте. Им предстоит в том числе заниматься вопросами пиар-технологий для повышения имиджа Росгвардии, отметили в пресс-службе ведомства.
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