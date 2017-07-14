В музее изобразительных искусств детей введут в мир скульптуры

30 июля в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И.Машкова пройдет традиционный Детский день.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВМИИ, он будет посвящен скульптуре. Даже название выбрано «говорящее»: «Я — скульптор».

Что только не делает ребятня на подобные мероприятиях: и декорирует объемные изделия из бумаги, и создает забавные футляры для карандашей, и знакомится с монотипией, и росписью деревянных изделий, и многим другим.