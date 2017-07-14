В музее изобразительных искусств детей введут в мир скульптуры
Сегодня, 14:10ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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30 июля в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И.Машкова пройдет традиционный Детский день.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВМИИ, он будет посвящен скульптуре. Даже название выбрано «говорящее»: «Я — скульптор».
Что только не делает ребятня на подобные мероприятиях: и декорирует объемные изделия из бумаги, и создает забавные футляры для карандашей, и знакомится с монотипией, и росписью деревянных изделий, и многим другим.
В программе предстоящего «скульптурного» дня: создание совместного арт-объекта «Мастерская скульптора», мастер-классы по бумажной пластике, экскурсия по экспозиции волгоградского скульптора, народного художника России Владимира Георгиевича Фетисова и знакомство с его талантливым творчеством, а в завершении, конечно же, популярный формат фотосессии.
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