Сотрудники МЧС региона приняли участие в комплексной тренировке

По замыслу учений, сотрудникам МЧС вместе с реагирующими подразделениями территориальной подсистемы РСЧС предстоит ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий, восстановить порыв линии электропередач и устранить аварийное отключение трансформаторных подстанций.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в рамках учений планируется отработать все необходимые действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунальной сферы. А также проверить готовность пунктов временного размещения и оказать первую помощь пострадавшим.
В тренировке задействована аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону, подвижный пункт управления, оперативные группы, специалисты ЖКХ, спасатели, полиция и психологи.