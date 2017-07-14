Сотрудники МЧС региона приняли участие в комплексной тренировке

В четверг, 27 июля, в Волгоградской области организована комплексная тренировка с участием спасательных ведомств региона.

По замыслу учений, сотрудникам МЧС вместе с реагирующими подразделениями территориальной подсистемы РСЧС предстоит ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий, восстановить порыв линии электропередач и устранить аварийное отключение трансформаторных подстанций.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в рамках учений планируется отработать все необходимые действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунальной сферы. А также проверить готовность пунктов временного размещения и оказать первую помощь пострадавшим.