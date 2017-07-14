Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Сотрудники МЧС региона приняли участие в комплексной тренировке
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%9c%d0%a7%d0%a102
Сотрудники МЧС региона приняли участие в комплексной тренировке
Сегодня, 12:55ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград