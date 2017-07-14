Скульптор Фетисов не представляет своей жизни без работы и искусства

В Выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова состоялась большая пресс-конференция для волгоградских журналистов.

Она посвящена, как творчеству народного художника России, Почетного гражданина города-героя Волгограда, скульптора-монументалиста Виктора Фетисова, так и его масштабной персональной выставке, открывшейся 30 июня.

- Данная выставка является событием для нашего города, потому как Фетисов - это уникальный скульптор, создавший культурное пространство не только нашего региона, - подчеркивает директор ВМИИ им. И.И.Машкова Варвара Озерина. - Несмотря на то, что у Фетисова много работ и он давно признан и цитируем, в его творческой биографии немного персональных выставок. Особенно столь масштабных — представляете, в состав экспозиции вошло более 100 законченных станковых произведений из бронзы, мрамора, гранита, дерева, подготовительные работы, необходимые для создания монументов, многочисленные фотографии монументальных произведений, установленных в городе. Кроме того, на выставке представлены ранние графические и живописные работы Виктора Фетисова, его фотографии, документы, относящиеся к творчеству мастера.

Фото: vk.com/volgogradmuseum

Выставка Фетисова стала настоящей культурной Меккой нашего города, побывать на которой — признак уважения к искусству скульптуры в целом, и творчеству мэтра в частности. Так, 7 июля экспозицию посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а на той неделе работы волгоградского скульптора-монументалиста осмотрела делегация из Хабаровского края, которая прибыла в Волгоград, чтобы открыть на Мамаевом кургане памятный знак воинам-дальневосточникам, защищавшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны.

Перед пресс-конференция прошла часовая авторская экскурсия, подготовленная и проведенная научным сотрудником музея Ириной Преображенской. Она поведала зрителям немало интересных фактов из жизни мастера. Так, например, выяснилось, что Фетисов, родившийся в Сталинграде незадолго до войны, будучи ребенком познал со своей семьей все ужасы Сталинградской битвы. Они жили в землянках, пережили ужасы бомбежки, голода, смерти, невероятно тяжелого быта. Возможно, подобные трудности сформировали его характер, сделав сильным и целостным человеком и скульптором.

Фото: vk.com/volgogradmuseum

Кстати, Виктор Георгиевич в начале своего творческого пути столкнулся с одним из самых грандиозных проектов — возведением монументального ансамбля на Мамаевом кургане. Еще будучи начинающим скульптором, он присутствовал на согласовании проекта, который, кстати, имел право изменять, дополнять или одобрять только Хрущев.

Сотрудничество с Евгением Викторовичем Вучетичем и другими видными и талантливыми мастерами заложило в молодом человеке и невероятную работоспособность, оптимизм, целеустремленность и ... неумение сидеть без дела.