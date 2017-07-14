Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в следующем году

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) до конца этого года собирается провести эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями.

Эксперимент пройдет в двух городах – Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. В случае успеха население страны могут освободить от обязательной поверки водосчетчиков в 2018 году, передает РИА Новости со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.

Как отметил федеральный чиновник, речь идет о поверке счетчика без его замены. По его словам, ведомство уже обсуждает эту инициативу с Минстроем и Минпромторгом.

Абрамов считает, что такое нововведение «позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке».