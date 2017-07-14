Проект «Городская среда»: подрядчики, УК и жители ищут компромисс

В Волгограде реализуется федеральная программа благоустройства «Городская среда». Ее особенность в том, что жители сами разрабатывают проект преображения придомовой территории, а затем, когда фирма начинает проводить работы, контролируют ход их выполнения.

Собственники квартир домов № 14,16,18 по улице Титова уже несколько дней обсуждают с управляющей компанией и дорожной организацией вопрос об организации стоянки во дворе. В чертежах она есть, еще предусмотрено несколько парковочных карманов.

Жители утверждают: этого мало. Подрядчик отвечает: поздно спохватились — проектно-сметная документация заверена, средства заложены. Сумму изменить нельзя.

С автовладельцами спорят и соседи без личных машин, желая оставить свободное пространство для детей.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Разбираться в проблеме решили на собрании, куда пригласили депутатов, общественников и кураторов проекта. Осмотр территории показал — места для транспорта вполне достаточно. Кроме того, полноценная стоянка не укладывается в бюджет.

Чтобы угодить и «защитникам» зеленой зоны, и водителям, Общественный совет предложил собравшимся альтернативный вариант — дополнительные парковочные карманы. Во дворе как раз идет реконструкция дорожного полотна, специалисты с помощью техники могу расширить проезжую часть. Такой расклад устроил всех.