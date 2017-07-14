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Оплачены 17 сертификатов на жилье жителям дома №60 на пр. Университетском
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Оплачены 17 сертификатов на жилье жителям дома №60 на пр. Университетском
Сегодня, 14:56ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Nedvizhka.ru
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