Оплачены 17 сертификатов на жилье жителям дома №60 на пр. Университетском

В Волгограде семьи разрушенного в результате взрыва газа дома №60 на проспекте Университетском продолжают подыскивать себе варианты наиболее удобного для них жилья.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области , более половины пострадавших семей приобрели новое жилье. К слову, на реализацию поступили 28 жилищных сертификатов из выданных на руки 44-х.

17 сертификатов на общую сумму более 33 миллионов рублей уже профинансированы, при этом оплата производится в сроки, установленные договорами.

Оплата жилья людям, лишившимся крова из-за взрыва бытового газа 16 мая 2017 года, производится за счет бюджета Волгоградской области.