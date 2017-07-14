Оплачены 17 сертификатов на жилье жителям дома №60 на пр. Университетском

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области , более половины пострадавших семей приобрели новое жилье. К слову, на реализацию поступили 28 жилищных сертификатов из выданных на руки 44-х.
17 сертификатов на общую сумму более 33 миллионов рублей уже профинансированы, при этом оплата производится в сроки, установленные договорами.
Оплата жилья людям, лишившимся крова из-за взрыва бытового газа 16 мая 2017 года, производится за счет бюджета Волгоградской области.
Помимо финансирования пострадавшим оказывается и консультационная помощь. В соответствии с задачей, поставленной губернатором региона Андреем Бочаровым, семьи получают помощь в подборке квартир и при сопровождении сделок. Это необходимо делать, чтобы обезопасить граждан от нечистых на руку риэлтеров. А также для сокращения времени на подготовку документов на получение жилья, чтобы как можно быстрее все пострадавшие семьи сыграли желанное для них новоселье.