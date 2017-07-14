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«Ночь абитуриента» в Волгограде прошла с песнями и барабанным боем
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Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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«Ночь абитуриента» в Волгограде прошла с песнями и барабанным боем
Сегодня, 14:46ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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