«Ночь абитуриента» в Волгограде прошла с песнями и барабанным боем

Накануне в Волгоградском государственном университете впервые прошёл фестиваль «Ночь абитуриента». Он состоялся в студенческом саду вуза в последний день приёма документов на бюджетные места.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, каждый институт, входящий в состав университета, представил на фестивале собственную площадку с отдельной программой. Физико-технический институт продемонстрировал зрителям работу лазерной установки, институт математики и информационных технологий – робота, а институт филологии и межкультурной коммуникации провёл мастер-классы по изготовлению народных кукол. Представители исторического института организовали фотозону, экономисты предлагали участникам фестиваля игры на командообразование, а юристы придумали целый квест по раскрытию загадочного преступления.

Фестиваль посетили несколько почётных гостей, включая депутата Госдумы Владимира Плотникова, депутата Волгоградской областной Думы Ивана Мордвинцева и главу регионального комитета молодёжной политики Елену Слесаренко. Они пожелали будущим студентам ВолГУ успехов в учении и удовольствия от активного участия в жизни вуза.