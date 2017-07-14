Госжилнадзор обнаружил в жилом доме 24 разрушенные балконные плиты

В Госжилнадзор обратились граждане, проживающие в многоквартирном доме №155 по ул. Мира города Котово Волгоградской области.

Как сообщает ИА «НовостиВогограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной инспекции государственного жилищного надзора, котовчане жаловались на техническое состояние балконных плит. Балконы находятся в таком плачевном состоянии, что на них и выйти опасно и ходить под ними, это все равно, что испытывать судьбу на прочность.

Многострадальное жилое здание обслуживает управляющая организация «УК «Жилищное хозяйство города Котово», и инспекторы Госжилнадзора по факту жалобы провели внеплановую выездную проверку.

В результате, обращение оказалось небезосновательным. В ходе проверки многоквартирного жилого дома в городе Котово инспекторы из 36 балконных плит установили разрушение оснований на 24-х из них.

По итогам проверки в адрес ООО «УК «Жилищное хозяйство города Котово» инспекторы Госжилнадзора направили предписание с требованием провести работы по восстановлению поврежденных балконных плит здания согласно установленному плану-графику.