Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Фроловчан вооружат знаниями для борьбы с недобросовестными коммунальщиками
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80+%d0%b6%d0%ba%d1%85+prav da com
Фроловчан вооружат знаниями для борьбы с недобросовестными коммунальщиками
Сегодня, 16:08ОбществоНаталья ЖурбинаФото: prav-da.com
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград