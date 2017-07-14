Фроловчан вооружат знаниями для борьбы с недобросовестными коммунальщиками

В сентябре за парты сядут не только школьники, но и взрослые, которые хотят отстаивать свои права на получение качественных коммунальных услуг.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Фролово, к началу нового учебного года в райцентре открываются курсы активистов домовых советов.

Здесь на совершенно бесплатной основе эксперты и профессионалы научат «учеников» курсов активистов домсоветов разбираться в нормативно-правовой базе содержания многоквартирного дома, ценообразовании, расскажут, как контролировать работу управляющей компании и объяснят, как грамотно оформлять претензии.