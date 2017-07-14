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Андрей Бочаров: «Работы много, расслабляться нельзя!»
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Андрей Бочаров: «Работы много, расслабляться нельзя!»
Сегодня, 07:02ОбществоФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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