Андрей Бочаров: «Работы много, расслабляться нельзя!»

Губернатор Андрей Бочаров провел расширенное совещание с руководителями всех органов исполнительной власти региона и представителями городской администрации. На встрече были подведены итоги визита заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, Андрей Бочаров обозначил региональным и городским чиновникам задачи по итогам инспекции объектов, строящихся и реконструируемых к Чемпионату мира по футболу.

- Несмотря на высокую оценку в целом заместителя председателя Правительства Виталия Мутко и рабочей группы, которая предварительно проверила все объекты, задействованные в проведении Чемпионата мира 2018 года по футболу, и отметила их высокую степень готовности, а также работу всех служб, исходя из ретроспективы событий и будущих задач, нам расслабляться нельзя. Работы очень много по каждому объекту без исключений. Темпы нельзя снижать.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Губернатор поставил главную задачу на оставшийся срок подготовки к Чемпионату мира - ускорить темпы работ на всех объектах, при этом соблюдать высокое качество и необходимые меры безопасности.

Вице-премьер правительства Виталий Мутко, осмотревший накануне вместе с губернатором все объекты ЧМ-2018, дал свою оценку объему работ, проделанному в Волгограде. Виталию Леонтьевичу есть с чем сравнивать – он был в городе-герое полгода назад, а совсем недавно инспектировал другие города-участники Чемпионата мира по футболу.

- Прогресс значительный. Нет сомнения, что стадион «Волгоград Арена» будет сдан в срок. Учитывая высокий темп работ, который здесь выдерживается, строительно-монтажные работы на объекте будут завершены уже в декабре. Администрация региона выполняет все взятые на себя обязательства. Видя это, федеральный центр также делает всё возможное. По финансированию объектов, которые входят в федеральную часть программы подготовки к ЧМ, проблем нет. Есть небольшое отставание по некоторым объектам, но они связаны с неучтёнными в проекте сложностями и есть уверенность, что подрядные организации вернутся в график работ.Виталий Мутко, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики