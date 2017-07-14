Активисты ОНФ разработают план очищения Волги

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального исполкома ОНФ, общественников из разных городов давно беспокоило состояние воды в одной из главных рек России. Среди самых проблемных водоёмов, связанных с Волгой, – Саратовское и Куйбышевское водохранилища, куда сбрасываются стоки из ряда крупных городов. Уровень загрязнения воды в них оценивается как высокий и очень высокий. Но и в районе Волгограда экологическое состояние реки оставляет желать лучшего.
– Согласно последним проведённым исследованиям, Волга является одной из самых грязных российских рек. К проблемам загрязнённости добавилась и ещё одна – изменение климата. Впервые за многие десятилетия уровень воды значительно выше средних показателей, что приводит к затоплению береговых зон и изменению миграционных потоков водных биоресурсов.Владимир Гутенев, координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы
Активисты ОНФ из разных регионов Поволжья, включая Волгоградскую область, разработают ряд предложений по экологическому оздоровлению реки. Разработанный таким образом план представят президенту России Владимиру Путину ближайшей осенью.