Активисты ОНФ разработают план очищения Волги

По итогам выездной встречи, посвящённой оценке качества воды Саратовского водохранилища, активисты Общероссийского народного фронта приняли решение разработать план экологического оздоровления Волги.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального исполкома ОНФ, общественников из разных городов давно беспокоило состояние воды в одной из главных рек России. Среди самых проблемных водоёмов, связанных с Волгой, – Саратовское и Куйбышевское водохранилища, куда сбрасываются стоки из ряда крупных городов. Уровень загрязнения воды в них оценивается как высокий и очень высокий. Но и в районе Волгограда экологическое состояние реки оставляет желать лучшего.