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Волгоградский мальчик-индиго готов взять на себя миссию супергероя
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградский мальчик-индиго готов взять на себя миссию супергероя

Сегодня, 13:35ОбществоМарина СабадашФото: https://svopi.ru
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