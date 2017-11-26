Волгоградский мальчик-индиго готов взять на себя миссию супергероя

Борис Киприянович утверждает, что он переродившийся «марсианин». На Землю пришел с важной миссией - спасти мир от ядерной войны.

Житель Волгограда — 21-летний Борис Киприянович, называет себя «индиго». Молодой человек утверждает, что обладает экстрасенсорными способностями и может предсказывать будущее.

Удивительный дар в награду получил как посланник космоса — именно оттуда, по словам Бориса, он прибыл. В прошлом жил на Марсе, потом на Красной планете завязалась атомная война и население было уничтожено.

- Я помню то время, когда мне было всего 14 или 15 лет. Марсиане постоянно воевали, а я тоже наносил удары со своим другом. Мы путешествовали во времени и выходили в космос на круглых кораблях, но за Землей можно было наблюдать только с треугольных. Марсианские корабли очень сложные, - передает слова Бориса Киприяновича RRNews.ru.

Теперь Волгоградец считает своей главной задачей не допустить исчезновение Голубой планеты. А видения у 21-летнего феномена тревожные: Землю может постигнуть такая же участь, и главную опасность несет Ким Чен Ын.

Но Борис уверен, что справится с инопланетной миссией и спасет Землю от войн и раздора, тем более, что он не единственный в своем роде. Вместе с ним и другие посланники - дети-индиго, выжившие во время марсианской войны.