Волгоградские дольщики: новых застройщиков необходимо найти до выборов
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» представители инициативной группы дольщиков ЖК «Парк Европейский», основными темами митинга стали поиски новых инвесторов, готовых завершить строительство проблемных жилых комплексов, и ход расследования в отношении бывших застройщиков, которых сейчас подозревают в нецелевом расходовании средств. Участники акции в первую очередь призвали ужесточить меру пресечения в отношении экс-директора волгоградского филиала компании «Квартстрой» Евгения Карпушова: дольщики опасаются, что подозреваемый, находящийся под подпиской о невыезде, может ускользнуть от правосудия.
Среди участников акции большинство составляли дольщики ЖК «Парк Европейский», однако присутствовали также жители Волгограда и Волжского, до сих пор ждущие обещанных квартир в других проблемных долгостроях – «АхтубаСитиПарк», «Доминант», «Чайка-2». В своих выступлениях митингующие подчёркивали, что уже не верят в способность региональных властей вовремя решить их трудности. По словам организаторов акции, в ближайшее время дольщики займутся подготовкой обращений к федеральным политикам, включая министра строительства Михаила Меня.
– Хотя представители городской и областной администрации обещали нам, что обязательно посетят митинг и расскажут, как идут поиски новых инвесторов, никто из чиновников так и не появился. Есть ощущение, что какого-то решения нашей проблемы можно добиться только на федеральном уровне, – пояснили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» организаторы акции.
Особое беспокойство у дольщиков вызывают затянувшиеся переговоры с потенциальными застройщиками. По меньшей мере одна компания уже проявила интерес к проблемным жилым комплексам и готова продолжить их возведение – но эти благие намерения разбиваются об экономические препоны. У нового инвестора возникли разногласия с крупным банком, который является одним из главных кредиторов обанкротившегося застройщика ЖК «Парк Европейский», и если они не будут решены, то волгоградские дольщики могут так никогда и не увидеть обещанного жилья.
– Самое главное – чтобы вопрос с новым застройщиком был окончательно решён до президентских выборов. Сейчас, на волне предвыборного ажиотажа, политики ещё могут обратить на нас внимание, а как только выборы пройдут, о нас забудут ещё на пять лет, – говорят представители инициативной группы дольщиков ЖК «Парк Европейский». – А поскольку прежний застройщик уже находится в процессе банкротства, велик риск, что за это время жилой комплекс просто продадут с торгов, и дольщикам достанутся чисто символические компенсации – по 30 тысяч рублей. Люди, которые вкладывали в квартиры по два миллиона, получат по тридцать тысяч!..
По итогам митинга была принята резолюция, в которой обманутые дольщики изложили свои требования и пожелания. В ближайшее время волгоградские дольщики займутся составлением обращений к федеральным политикам.
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