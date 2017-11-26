Волгоградские дольщики: новых застройщиков необходимо найти до выборов

Накануне в центре Волгограда, на площади Ленина, состоялась очередная протестная акция обманутых дольщиков. В ней, по оценке организаторов, приняли участие более двухсот человек.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» представители инициативной группы дольщиков ЖК «Парк Европейский», основными темами митинга стали поиски новых инвесторов, готовых завершить строительство проблемных жилых комплексов, и ход расследования в отношении бывших застройщиков, которых сейчас подозревают в нецелевом расходовании средств. Участники акции в первую очередь призвали ужесточить меру пресечения в отношении экс-директора волгоградского филиала компании «Квартстрой» Евгения Карпушова: дольщики опасаются, что подозреваемый, находящийся под подпиской о невыезде, может ускользнуть от правосудия.

Среди участников акции большинство составляли дольщики ЖК «Парк Европейский», однако присутствовали также жители Волгограда и Волжского, до сих пор ждущие обещанных квартир в других проблемных долгостроях – «АхтубаСитиПарк», «Доминант», «Чайка-2». В своих выступлениях митингующие подчёркивали, что уже не верят в способность региональных властей вовремя решить их трудности. По словам организаторов акции, в ближайшее время дольщики займутся подготовкой обращений к федеральным политикам, включая министра строительства Михаила Меня.

– Хотя представители городской и областной администрации обещали нам, что обязательно посетят митинг и расскажут, как идут поиски новых инвесторов, никто из чиновников так и не появился. Есть ощущение, что какого-то решения нашей проблемы можно добиться только на федеральном уровне, – пояснили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» организаторы акции.

Особое беспокойство у дольщиков вызывают затянувшиеся переговоры с потенциальными застройщиками. По меньшей мере одна компания уже проявила интерес к проблемным жилым комплексам и готова продолжить их возведение – но эти благие намерения разбиваются об экономические препоны. У нового инвестора возникли разногласия с крупным банком, который является одним из главных кредиторов обанкротившегося застройщика ЖК «Парк Европейский», и если они не будут решены, то волгоградские дольщики могут так никогда и не увидеть обещанного жилья.

– Самое главное – чтобы вопрос с новым застройщиком был окончательно решён до президентских выборов. Сейчас, на волне предвыборного ажиотажа, политики ещё могут обратить на нас внимание, а как только выборы пройдут, о нас забудут ещё на пять лет, – говорят представители инициативной группы дольщиков ЖК «Парк Европейский». – А поскольку прежний застройщик уже находится в процессе банкротства, велик риск, что за это время жилой комплекс просто продадут с торгов, и дольщикам достанутся чисто символические компенсации – по 30 тысяч рублей. Люди, которые вкладывали в квартиры по два миллиона, получат по тридцать тысяч!..