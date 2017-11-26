В Волгограде автобус № 9 меняет расписание

Расписание автобуса № 9 сделают удобным для школьников. Первый рейс доставит учеников в образовательные организации к началу уроков.

Выезд из поселка Аэропорт в 7:12 утра, прибытие к остановке «Школа № 33» в 7:52 — с запасом. У ребят еще останется время, чтобы спокойно переобуться и зайти в класс.

Маршрут и время удобны для обучающихся сразу трех школ - № 33, №102 и лицея №8 «Олимпия», а также тех жителей отдаленных поселков Аэропорт и Гумрак, которые наметили посещение поликлиники на самое раннее время. К гимназии №11, где большинство занятий начинаются в 9:00, транспорт доставит к остановке «Ул. К. Симонова» в 8:49 – на этот рейс необходимо сесть в пос. Аэропорт в 8:11.

Для удобства пациентов поликлиники №28 увеличивается количество рейсов в дневное время: отправление автобусов №9 из пос. Аэропорт станет производиться и в 8:39, 9:41, 10:10, 12:19, 13:45 и 15:11, от остановки «Школа №33» – в 8:56, 9:23, 11:34, 13:01, 14:27 и 15:50, информирует пресс-служба мэрии.

Скорректированное расписание станет также удобнее воспитанникам спортивной школы Дзержинского района по зимним видам спорта и посетителям бассейна «Спартак-Волгоград». После тренировок, которые проводятся, в том числе, во второй половине дня, ученики смогут отправиться домой на автобусах, следующих в пос. Аэропорт в 16:35, 17:16, 18:05 и 18:45. Планирующим доехать из поселка в микрорайон Семь ветров следует успеть к 17:20, 18:00 и 18:50.

Новый автобусный маршрут №9 начал обслуживать жителей Дзержинского района в конце октября. Он охватывает остановки «Школа искусств», «Поликлиника №28» и «Школа №33», рядом с которыми расположены сразу 12 социально-значимых учреждений.