В районе ЦПКиО построят новый православный храм вместо разрушенного
Возле нее в скором времени планируется начать строительство нового храма. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской Епархии, это будет церковь в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом уже освящен камень, заложенный в основание будущего храма.
Место, где будет возведен новый храм, было выбрано не случайно. В дореволюционном Царицыне именно на этом месте стояла церковь 141-го пехотного запасного полка, который летом 1914 года расквартировали в бараках между Французским (ныне - «Красный Октябрь») и Нобелевским заводами в районе современного ЦПКиО. Храм в честь Рождества Богородицы находился рядом с казармами полка. Церковь имела небольшую колокольню и купол над алтарем.
К сожалению, до наших дней церковь не сохранилась. Теперь, словно восстанавливая историческую справедливость, спустя десятки лет, возводят новый храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
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