В районе ЦПКиО построят новый православный храм вместо разрушенного

Сейчас в Волгограде в районе Центрального парка культуры и отдыха достраивается часовня.

Возле нее в скором времени планируется начать строительство нового храма. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской Епархии, это будет церковь в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом уже освящен камень, заложенный в основание будущего храма.

Фото: volgeparhia.ru

Место, где будет возведен новый храм, было выбрано не случайно. В дореволюционном Царицыне именно на этом месте стояла церковь 141-го пехотного запасного полка, который летом 1914 года расквартировали в бараках между Французским (ныне - «Красный Октябрь») и Нобелевским заводами в районе современного ЦПКиО. Храм в честь Рождества Богородицы находился рядом с казармами полка. Церковь имела небольшую колокольню и купол над алтарем.

Фото: volgeparhia.ru