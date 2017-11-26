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В районе ЦПКиО построят новый православный храм вместо разрушенного
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В районе ЦПКиО построят новый православный храм вместо разрушенного

Сегодня, 09:00ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgeparhia.ru
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